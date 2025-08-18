Πάτρα: Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων που είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς

Η ανακοίνωση του δήμου Πατρέων
Από τον Δήμο Πατρέων γνωστοποιήθηκε, ότι ξεκίνησε από χθες (Κυριακή) η σταδιακή αποκομιδή των απορριμμάτων από τους δρόμους της Πάτρας.
Η αποκομιδή, σύμφωνα με τον δήμο Πατρέων, είχε διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης από την περασμένη εβδομάδα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή και τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας
"Και αυτή η μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου είναι μεγάλη και θα χρειαστούν μερικές μέρες για να ολοκληρωθεί η αποκομιδή" αναφέρεται στην ανακοίνωση.
