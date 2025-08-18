Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων που είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς

Πάτρα: Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμ...

Η ανακοίνωση του δήμου Πατρέων

Από τον Δήμο Πατρέων γνωστοποιήθηκε, ότι ξεκίνησε από χθες (Κυριακή) η σταδιακή αποκομιδή των απορριμμάτων από τους δρόμους της Πάτρας.

Η αποκομιδή, σύμφωνα με τον δήμο Πατρέων, είχε διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης από την περασμένη εβδομάδα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή και τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας

"Και αυτή η μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου είναι μεγάλη και θα χρειαστούν μερικές μέρες για να ολοκληρωθεί η αποκομιδή" αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 5χρονος που τραυματίστηκε σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Θρήνος στο Μεσολόγγι για τον άδικο χαμό του Παναγιώτη Μακρυγιάννη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις