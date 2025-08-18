Θρήνος στο Μεσολόγγι για τον άδικο χαμό του Παναγιώτη Μακρυγιάννη

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ανήμερα της ονομαστικής του εορτής
Σε βαρύ κλίμα πένθους τελέστηκε η κηδεία του Παναγιώτη Μακρυγιάννη, του νεαρού που άφησε την τελευταία του πνοή στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Ρέτσινα Μεσολογγίου.
Συγγενείς, φίλοι και πλήθος συμπολιτών αποχαιρέτησαν τον άτυχο νέο, η απώλεια του οποίου έχει βυθίσει σε θλίψη ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο Παναγιώτης «έφυγε» ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, σε μια μέρα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αφιερωμένη στη χαρά και στη γιορτή.
Η απώλειά του σκορπίζει ανείπωτο πόνο στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και μιλούσαν με αγάπη για εκείνον, ενώ η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο γεμάτο ζωή και προοπτικές, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα.
