Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό με καταιγίδες και βροχές από το μεσημέρι

Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα πριν η αστάθεια φύγει και στη θέση της έρθουν και πάλι υψηλές θερμοκρασίες και καυτός ήλιος. Από το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένονται μπουρίνια που θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Στον χάρτη που εξέδωσε το meteo φαίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόγνωση του καιρού, θα εκδηλωθούν καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά ηπειρωτικά. Σε νοτιοδυτική Ήπειρο, δυτική Θεσσαλία και κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο στο Αιγαίο έως τα 6 μποφόρ ενώ θα παρατηρηθεί και μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας.Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου ενώ το θερμόμετρο θα δείξει το ανώτερο τους 36 βαθμούς.

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία – Θράκη Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες – Κρήτη Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.