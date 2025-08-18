Φωτιές στην Αχαΐα: Επίσκεψη σήμερα του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, επισκέπτεται διαδοχικά την Πάτρα και την Πρέβεζα, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον συντονισμό δράσεων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στις 12:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχής.

Στις 17:00, ο Υφυπουργός βρίσκεται στην Πρέβεζα, όπου συγκαλείται αντίστοιχη σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα, με συμμετοχή του Δημάρχου, αιρετών και αρμόδιων υπηρεσιών.

Κεντρικός στόχος των συσκέψεων είναι η καταγραφή αναγκών, η άμεση ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, που έχει ήδη συνεδριάσει, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και τοπικούς φορείς, έχει εκπονήσει ένα πλέγμα μέτρων για την ταχεία αποκατάσταση της καθημερινότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Στεγαστική συνδρομή για κατοικίες με ζημιές.

Οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών για πρώτες ανάγκες και επισκευές.

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πληγέντα ακίνητα.

Έκτακτη χρηματοδότηση ΟΤΑ για αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, την οικονομική στήριξη και τη βιώσιμη επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών.