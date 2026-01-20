Back to Top
Κακοκαιρία: 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία

Ακραία φαινόμενα την Τετάρτη, οι περιοχές που θα βρέξει και θα χιονίσει

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

