Πάτρα: «Η Λόρα είναι στο Βερολίνο, την είδα στο μετρό» λέει μάρτυρας

Μια μαρτυρία-«βόμβα» εξετάζουν οι Αρχές, σύμφωνα με την οποία η 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα εθεάθη στο Βερολίνο.

Ειδικότερα, μια 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, ανέφερε πως είδε την έφηβη σε σταθμό του μετρό στη γερμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το MEGA, η γυναίκα ανέφερε πως το κορίτσι που είδε μιλούσε στο τηλέφωνο και είπε στα γερμανικά: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Σημειώνεται ότι η Λόρα παραμένει άφαντη για 12η ημέρα. Η αγωνία κορυφώνεται, ενώ οι γονείς της εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν της άσκησαν βία. Η ανήλικη εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με τα τελευταία ίχνη της 16χρονης εντοπίζονται στις 10 με 11 Ιανουαρίου, όταν και καταγράφηκε από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.