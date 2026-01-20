Δυτική Ελλάδα: Ακραίας επικινδυνότητας κακοκαιρία την Τετάρτη και κλειστά σχολεία- Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες;

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Τετάρτη προαναγγέλλουν ακραίες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί, αλλά σταδιακά η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί, με την κακοκαιρία να κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή σε επίπεδο ακραίου και επικίνδυνου φαινομένου.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Τετάρτη, ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δυτική Ελλάδα: Κλειστές την Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών αναστέλλεται προσωρινά, ενώ η εφημερία των επειγόντων περιστατικών μεταφέρεται στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Η κακοκαιρία επηρεάζει και άλλες κοινωνικές δομές: κλειστοί θα παραμείνουν οι Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και τα ΚΑΠΗ της Πάτρας, με στόχο την ασφάλεια μαθητών, ευπαθών ομάδων και των εργαζομένων.

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη 21-1 το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Μέριμνα στην Πάτρα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένει σε ισχύ η διακοπή των δρομολογίων των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου.

Σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «διευκρινίζεται ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια» στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, καθώς μαίνεται η κακοκαιρία. Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, σημειώνεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως τονίζεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να επικοινωνούν με τα έκτακτα τηλέφωνα ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε δρόμους, υποδομές και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο.

Η Δυτική Ελλάδα προετοιμάζεται για ένα από τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, με τις τοπικές αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και συνεργασία, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημιές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων.