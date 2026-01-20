Ολυμπία Οδός: Σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας

Η Ολυμπία Οδός, διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος, ενημερώνει τους οδηγούς ότι, ενόψει της κακοκαιρίας που έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία και η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ολυμπία Οδός:

· Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

· Έχει θέσει σε πλήρη εγρήγορση τις πέντε (5) επιχειρησιακές βάσεις στον αυτοκινητόδρομο (Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργος).

· Διατηρεί σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί.

· Επιτηρεί κρίσιμα σημεία, όπως περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων, μεριμνά για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση τοπικών προβλημάτων.

Επίσης, η εταιρία είναι σε συνεχή συντονισμό με τις υπηρεσίες της Πολιτείας κατ’ αρμοδιότητα, καθώς:

· Η Τροχαία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την επιβολή τυχόν περιορισμών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

· Η Πολιτική Προστασία έχει τον γενικό συντονισμό σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και την έκδοση οδηγιών προς τους πολίτες.

Πέρα από την παραπάνω προετοιμασία, η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς:

· Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω πιθανών ισχυρών ριπών ανέμου και μειωμένης ορατότητας.

· Να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

· Να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας.

· Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, εφόσον τα φαινόμενα ενταθούν.

Η Ολυμπία Οδός βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε εξέλιξη που αφορά τη λειτουργία του οδικού άξονα.