Πάτρα: Tα πήρε και τα σήκωσε- Πτώσεις δέντρων και θραύση τζαμιών

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι πνέουν και στην Πάτρα
Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι πνεουν σήμερα και στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πτώσεις δέντρων αλλά και θραύση υαλοπινάκων.
Η πυροσβεστική από το πρω'ι δέχεται κλήσεις και δέντρα που πέφτουν από τον άνεμο.
Περιστατικά έχουν καταγραφεί στο Χάραδρο στο Καστρίτσι, στην περιοχή του Καραμανδανείου όπου μάλιστα δέντρο πλάκωσε αυτοκίνητο, στη Χαλανδρίστα, στον Καστελόκαμπο, στο Προάστειο.
Επίσης σημειώθηκε θραύση τζαμιών σε επιχείρηση στην Κανελλοπούλου.
Πάτρα: Πτώση τσιμέντων από μπαλκόνι στην οδό Καποδιστρίου- Σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Κλειστό το πορθμείο Ρίου- Αντιρρίου- Ουρές φορτηγών στις προβλήτες- Σε ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση από την Γέφυρα
Λιθοβούνι: Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του δολοφονημένου Κώστα Αλεξανδρή- ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr