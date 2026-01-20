Πάτρα: Tα πήρε και τα σήκωσε- Πτώσεις δέντρων και θραύση τζαμιών

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι πνεουν σήμερα και στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πτώσεις δέντρων αλλά και θραύση υαλοπινάκων.

Η πυροσβεστική από το πρω'ι δέχεται κλήσεις και δέντρα που πέφτουν από τον άνεμο.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί στο Χάραδρο στο Καστρίτσι, στην περιοχή του Καραμανδανείου όπου μάλιστα δέντρο πλάκωσε αυτοκίνητο, στη Χαλανδρίστα, στον Καστελόκαμπο, στο Προάστειο.

Επίσης σημειώθηκε θραύση τζαμιών σε επιχείρηση στην Κανελλοπούλου.