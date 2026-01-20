Κακοκαιρία στην Πάτρα: Πτώσεις δέντρων κι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Τα πρώτα σοβαρά προβλήματα από τη νέα κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πάτρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν πτώσεις δέντρων, ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Το πρωί στην οδό Διοδώρου στα Μποζαϊτικα Πδένδρο έπεσε πάνω σε ΙΧ ενώ στις 6:45 το πρωί στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», δέντρο ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και κατέληξε στο οδόστρωμα. Οδηγός ΙΧ που δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το εμπόδιο έπεσε πάνω στο δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημά του να υποστεί υλικές ζημιές. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν βλάβες στο δίκτυο, με αποτέλεσμα από τις 4 τα ξημερώματα να παραμένουν χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Πάτρας. Μεταξύ αυτών είναι η Μεσσάτιδα, η Βούντενη, η Μπάλα, το Βελβίτσι, καθώς και σημαντικά τμήματα του Ρίου.

Παράλληλα, κλειστή από χθες το μεσημέρι παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν τόσο στο Ρίο όσο και στο Αντίρριο καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων.