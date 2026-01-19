Back to Top
Πάτρα: Προειδοποίηση Ν. Σερέτη για θυελλώδεις ανέμους έως 11 μποφόρ

Χιόνια και ισχυροί άνεμοι στην Αχαΐα- Τι δείχνουν οι προβλέψεις;

Θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι, με ριπές που θα φτάνουν τα 10-11 μποφόρ, αναμένονται από σήμερα το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Αχαΐας, προκαλώντας πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού έως και το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο γεωλόγος – προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της έντασης των ανέμων, ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι γενικά ασθενείς έως τοπικά μέτριες και θα εκδηλωθούν κυρίως το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης.

Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ανατολικά και νότια τμήματα του νομού, οι οποίες όμως θα εξασθενήσουν γρήγορα μέσα στην Τετάρτη, με αξιόλογες ποσότητες χιονιού να καταγράφονται στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ σύμφωνα με τις ενδείξεις, την ερχόμενη εβδομάδα θα σημειωθούν διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

