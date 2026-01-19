Σκαλωσιές στενεύουν την Κορίνθου εβδομάδες πριν τις παρελάσεις του πατρινού καρναβαλιού - ΦΩΤΟ

Η διπλοστάθμευση απαγορεύεται στην οδό Κορίνθου, πόσο μάλλον στη δεξιά λωρίδα της. Το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει για τις... σκαλωσιές!

Εδώ και περίπου μια εβδομάδα σκαλωσιές έχουν κάνει την εμφάνισή τους επί της οδού Κορίνθου (ίσως η κεντρικότερη οδός της Πάτρας) και μάλιστα σε δύο διαφορετικά ύψη της οδού. Προφανώς οι σκαλωσιες αφορούν σε έργα στις προσόψεις πολυκατοικιών του κέντρου, ο χώρος ωστόσο που καταλαμβάνουν στο οδόστρωμα φθάνει και ξεπερνά το 1,5 μέτρο.

Εκτός του ότι επι της ουσίας καταργούν ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην οδό Κορίνθου, αν παραμείνουν ως τις ημέρες των καρναβαλικών παρελάσεων, η στένωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή... έως και επικίνδυνη, αν κάποιος καρναβαλιστής επιχειρήσει κάτι που δεν προβλέπεται.