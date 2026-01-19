Opinion Poll: Πώς διαμορφώνεται η διαφορά των κομμάτων

Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 8.1%, το ΚΚΕ 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡΑ25 1,9%, η Νίκη 1,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες, 0,9%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 9%, και 19,1% Αναποφάσιστοι.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,2% έχοντας διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 13,4%. Τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,1%, το ΚΚΕ με 8,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2% , η Φωνή Λογικής 4,2%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, οι Σπαρτιάτες 1,1%, ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ να ανεβαίνει από το 7% -με βάση την προηγούμενη μέτρηση – στο 11,1%.

Οι απαντήσεις για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Το 16,1% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13,2% αρκετά πιθανό. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 29,3% . Λίγο πιθανό απαντά το 12,4% και καθόλου πιθανό το 54,1%.

Αν δούμε το πολύ πιθανό, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 27,1%, στην ΝΙΚΗ με 24%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 23,7% και την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 18,5%. Στα κόμματα αυτά αν δούμε πολύ και αρκετά πιθανόν συνολικά, τα ποσοστά είναι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 41,7%, ΝΙΚΗ 44%, ΣΥΡΙΖΑ 44,9%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 40,7%.

Το 7,2% δηλώνει πολύ πιθανόν να ψηφίσει ένα «νέο κόμμα Τσίπρα» και το 9.9% αρκετά πιθανόν. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 17,1%.

Το 3,8% δηλώνει πολύ πιθανόν να ψηφίσει ένα «κόμμα Σαμαρά» και το 6,6% αρκετά πιθανόν. Η συνολική δυνητική ψήφος εμφανίζεται στο 10,4% .