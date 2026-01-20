Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας- ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακές εικόνες από Βόρειο Σέλας κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες τα social media, καθώς η ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, η πιο δυνατή των τελευταίων 20 ετών, συνεχίζει να επηρεάζει τη Γη.

Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που άρχισε χθες, Δευτέρα, να επηρεάζει τη Γη και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά φαινόμενα βόρειου σέλαος σε περιοχές όπου η εμφάνισή του θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Το φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται μόνο σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη, έγινε ορατό ακόμη και στην Ελλάδα.

Το Βόρειο Σέλας σε Χορτιάτη και Κέρκυρα

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, το Βόρειο Σέλας καταγράφηκε σε σπάνια γεωγραφικά πλάτη, όπως στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε από αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ, ενώ και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 00:30, το σέλας έγινε ορατό πάνω από το νησί, με τη φωτογραφία του Βασίλη Διονυσόπουλου να καταγράφει ένα φαινόμενο που ελάχιστοι έχουν δει ποτέ από ελληνικό έδαφος.