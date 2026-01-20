Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη

Απόκοσμες εικόνες σχηματίστηκαν στον ουρανό από την ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που άρχισε να χτυπά πολλές περιοχές του πλανήτη.

Από την ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προκλήθηκαν προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, οι εικόνες όμως που αντίκριζαν κοιτώντας τον ουρανό αποζημίωσαν τους πάντες.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.

Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο κ. Ντολ.

Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.