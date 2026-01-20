Γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η Ματίνα Παγώνη για το στέλεχος Κ της γρίπης, υπογραμμίζοντας ότι «έχει τρελή μεταδοτικότητα», ενώ τόνισε την ανάγκη για εμβολιασμό.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η γιατρός ανέφερε ότι η έξαρση της γρίπης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Για τη μεταδοτικότητα του ιού ανέφερε ότι «τα περιμέναμε, ήταν και οι γιορτές, μαζεύτηκε ο κόσμος, εσωτερικοί χώροι, όμως το πρόβλημα είναι ότι το στέλεχος Κ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, Έχει τρελή μεταδοτικότητα, μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό».



«Θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε»

Παράλληλα, επεσήμανε για ακόμα μια φορά την ανάγκη εμβολιασμού της κοινότητας, λέγοντας ότι «επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια… όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo».

Αναφερόμενη σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν η κ. Παγώνη είπε: «Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για το αν θα κάνουν το εμβόλιο όμως παίρνουν και την ευθύνη για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους».



Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την αποδοτικότητα του εμβολίου είπε: «Αυτό το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το συγκεκριμένο στέλεχος από την αρχή το είπαμε ότι καλύπτει στα παιδιά λίγο παραπάνω 60% στους μεγάλους γύρω στο 41-50%, αυτό σημαίνει ότι η κλινική σου εικόνα δεν θα είναι με 41 πυρετό αλλά με 37, 38, θα είσαι μια δυο μέρες και μετά θα αρχίσεις να συνέρχεσαι γιατί αλλιώς καταπονείς τον εαυτό σου».