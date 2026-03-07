Ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ για 32 χώρες λόγω… πολιομυελίτιδας

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία προειδοποιώντας ότι ο ιός που προκαλεί την πολιομυελίτιδα κυκλοφορεί σε 32 χώρες παγκοσμίως.

Η οδηγία αυτή ανήκει στο επίπεδο 2, το οποίο σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης πριν την αναχώρησή τους για διεθνή ταξίδια.

Ειδικά οι ενήλικες που έχουν πλήρως εμβολιαστεί, θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν και μια αναμνηστική δόση εάν δεν την έχουν ήδη κάνει.

Τα CDC διαθέτουν τέσσερα επίπεδα προειδοποίησης για τα ταξίδια, από το 1 έως το 4.

Το επίπεδο 4 συνιστά πλήρη αποφυγή του ταξιδιού, το επίπεδο 3 σύσταση για επανεξέταση του ταξιδιού αν δεν είναι απαραίτητο, ενώ το επίπεδο 1 συνιστά λήψη βασικών μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με τη λίστα που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους, πέντε ευρωπαϊκές χώρες είναι μεταξύ αυτών όπου κυκλοφορεί η πολιομυελίτιδα.

Αυτές είναι οι:

Φινλανδία

Γερμανία

Πολωνία

Ισπανία

Βρετανία

Οι υπόλοιπες 27 χώρες στις οποίες κυκλοφορεί η πολιομυελίτιδα περιλαμβάνουν:

Αφγανιστάν

Αλγερία

Αγκόλα

Μπενίν

Μπουρκίνα Φάσο

Καμερούν

Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία

Τσαντ

Ακτή του Ελεφαντοστού

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Τζιμπουτί

Αιθιοπία

Γάζα

Γκάνα

Γουϊνέα

Ισραήλ

Νίγηρας

Νιγηρία

Πακιστάν

Παπούα Νέα Γουϊνέα

Σενεγάλη

Σομαλία

Νότιο Σουδάν

Σουδάν

Τανζανία

Υεμένη

Ζιμπάμπουε

Η πολιομυελίτιδα είναι μια επικίνδυνη ασθένεια που προσβάλλει το νευρικό σύστημα, σύμφωνα με τα CDC. Η σωστή υγιεινή των χεριών μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της διάδοσής της.

Ο ιός που προκαλεί την πολιομυελίτιδα ζει στα κόπρανα των μολυσμένων ατόμων και μπορεί να μεταδοθεί κυρίως όταν τα χέρια δεν σαπούνισμα καλά μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επίσης, η πολιομυελίτιδα μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή τροφής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό της πολιομυελίτιδας δεν αναπτύσσουν συμπτώματα. Άλλοι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα όπως:

Πυρετό

Κόπωση

Ναυτία

Πονοκέφαλο

Ρινική συμφόρηση

Πονόλαιμο

Βήχα

Δυσκαμψία στον αυχένα και στη ράχη

Πόνους στα χέρια και τα πόδια

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η πολιομυελίτιδα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια μυϊκής λειτουργίας (παράλυση).

Αν προσβληθούν οι αναπνευστικοί μύες ή η λοίμωξη επεκταθεί στον εγκέφαλο, η ασθένεια μπορεί να είναι θανατηφόρα.