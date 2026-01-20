Δυτική Ελλάδα: Δεκάδες παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά την 29η εβδομάδα της εκστρατείας, και συγκεκριμένα το διάστημα από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15.261 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.097 παραβάσεις. Από αυτές, οι 972 αφορούσαν οδηγούς –εκ των οποίων 20 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής– ενώ 125 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Δυτική Ελλάδα, όπου βεβαιώθηκαν 65 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε επαγγελματίες διανομείς, αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική (577), ενώ ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά (76), η Κρήτη (70), το Νότιο Αιγαίο (69) και η Δυτική Ελλάδα (65).

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, το ίδιο πρόστιμο για τον επιβάτη, καθώς και πρόστιμο 30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, υπογραμμίζοντας πως η χρήση κράνους αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.