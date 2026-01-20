Κακοκαιρία: Κλειστό το πορθμείο Ρίου - Αντιρρίου - Διακοπές ρεύματος στην Πάτρα

Κλειστή παραμένει από χθες το μεσημέρι η Πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι ισχυρές ριπές, τόσο στο Ρίο όσο και στο Αντίρριο, έχουν προκαλέσει έντονο κυματισμό, με τη θάλασσα να υπερχειλίζει σε σημεία, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες και καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Την ίδια ώρα, αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρχές και για τη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με την επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής να εξαρτάται από τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.







