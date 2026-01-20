Αιτωλοακαρνανία: Σήμερα η κηδεία του Πρόεδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου Κώστα Αλεξανδρή

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Σήμερα Τρίτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιθοβουνίου και ώρα 12:30 μμ., συγγενείς και φίλοι θα “πουν” το τελευταίο αντίο στον 50χρονο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή, Πρόεδρο της Κοινότητας Λιθοβουνίου , ο οποίος “βρήκε” τραγικό θάνατο από τα “χέρια” άλλοτε στενού του φίλου.

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, έλαβε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Toυ ασκήθηκε ποινική δίωξη γα ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο δράστης φέρεται να ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ωστόσο οι Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς το όχημα του θύματος έχει δεχθεί δύο πυρά από πίσω — στοιχείο που δεν συνάδει εύκολα με τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας.



Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος. «Ή αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος.