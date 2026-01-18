Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι αντιφάσεις του 44χρονου

Δε φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς οι ισχυρισμοί του 45χρονου που δολοφόνησε με καραμπίνα τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο δράστης φέρεται να ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ωστόσο οι Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς το όχημα του θύματος έχει δεχθεί δύο πυρά από πίσω — στοιχείο που δεν συνάδει εύκολα με τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας.

Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος. «Ή αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος.

Τα στοιχεία δείχνουν σύμφωνα με το ethnos.gr πως ήταν μια «καλοστημένη ενέδρα» και πως ο ίδιος είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του 50χρονου.