Ποιος ήταν ο 30χρονος που έχασε τη ζωή του, στο τροχαίο δυστύχημα, στην Ε.Ο. 111

Ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος από το Μαστραντώνη είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό 111, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και ανεβάζοντας εκ νέου τον αριθμό των θυμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο τμήμα μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρομίου, όταν συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα και να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον οδηγό της μοτοσικλέτας ήταν ήδη αργά. Η κυκλοφορία στην Ε.Ο. 111 διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να πραγματοποιηθεί η αυτοψία από τις αρμόδιες αρχές.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες της σύγκρουσης όσο και τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, γεγονός που επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 111, έναν δρόμο που έχει επανειλημμένα απασχολήσει λόγω σοβαρών ατυχημάτων.