Δολοφονία Φυλακές Κορυδαλλού: Συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών

Επίθεση με νεκρό έναν 49χρονο Αλβανό βαρυποινίτη σημειώθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Δράστης είναι ένας 28χρονος Έλληνας, ο οποίος με αυτοσχέδιο μαχαίρι δολοφόνησε τον συγκρατούμενό του μέσα στη Γ' Πτέρυγα του μεγαλύτερου σωφρονιστικού καταστήματος της χώρας.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, με την έρευνα να πραγματοποιείται από την Ασφάλεια Πειραιά. Το 49χρονο θύμα έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, όπως επίσης και ο δράστης.

Δύο δολοφονίες και ναρκωτικά

Ο 49χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον δύο δολοφονίες στην Αλβανία, για τις οποίες είχαν εκδοθεί και διεθνή εντάλματα. Την πρώτη την έκανε στο Τεπελένι, από όπου καταγόταν, το 2005, ενώ και τη δεύτερη την πραγματοποίησε ξανά στην πατρίδα του το 2016. Ήταν μέλος μιας σκληρής συμμορίας της νότιας Αλβανίας που εμπλέκεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Το προφίλ του δράστη

Ο 28χρονος Έλληνας έχει κάνει πλέον δύο δολοφονίες. Η πρώτη πριν λίγους μήνες στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν τότε είχε πυροβολήσει εν ψυχρώ στο κεφάλι έναν άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές για ληστείες και διαρρήξεις. Η δεύτερη σήμερα (19/1) στον Κορυδαλλό με μαχαίρι.

Συμβόλαιο θανάτου και ναρκωτικά

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσανατολίζονται πως πρόκειται για ένα συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 49χρονου το οποίο εκτέλεσε ο 28χρονος κατόπιν εντολής άλλου Αλβανού βαρυποινίτη που έχει απασχολήσει για δολοφονίες.

Η διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, ποιος θα κάνει το κουμάντο στις πιάτσες της πρωτεύουσας. Το θύμα πριν λίγες εβδομάδες είχε πάρει άδεια από τις φυλακές και είχε επιστρέψει. Ίσως εκεί βρίσκεται η απάντηση στη δολοφονία.