Δολοφονία μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού: Τον σκότωσε με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κρατουμένου σημειώθηκε στην Γ' Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του iefimerida.gr, ο Έλληνας δράστης φέρεται να χτύπησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας.

Κατά πληροφορίες, ο δράστης είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονία Αλβανού στον δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα το περυσινό καλοκαίρι.

Το θύμα, από την άλλη, κατά πληροφορίες είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονίες. Μάλιστα, είχε καταφέρει να δραπετεύσει και να διαφύγει στη χώρα του, όταν όμως επέστρεψε στην Ελλάδα, ξαναμπήκε στη φυλακή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.