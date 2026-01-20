Τροχαίο χωρίς τραυματισμό από πτώση δέντρου στην Πάτρα

Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμό, εξαιτίας πτώσης δέντρου στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε, στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθεί μεγάλο δέντρο, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα, αιφνιδιάζοντας τους διερχόμενους οδηγούς.

Ι.Χ. όχημα που κινούνταν στο σημείο δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεσμένο δέντρο και να υποστεί υλικές ζημιές. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγη ώρα αργότερα.