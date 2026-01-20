Ρόδος: 10 άτομα εισέβαλλαν σε σπίτι 18χρονου και τον ξυλοκόπησαν

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε ένας 18χρονος, μετά από εισβολή ομάδας ατόμων στην κατοικία του, οι οποίοι του επιτέθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε μονοκατοικία στην πόλη της Ρόδου, στην οδό Σοφοκλέους.

Ομάδα περίπου δέκα ατόμων με ρόπαλα και λοστούς παραβίασε την κεντρική πόρτα μονοκατοικίας και με ρόπαλα και λοστούς επιτέθηκε και χτύπησε τον 18χρονο που βρισκόταν μόνος του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο ξυλοδαρμός για τον νεαρό ήταν άγριος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη συνέχεια από τον 47χρονο πατέρα του, Αλβανό υπήκοο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και νοσηλεύεται.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Τα κίνητρα της εισβολής και επίθεσης των αγνώστων ατόμων παραμένουν άγνωστα.