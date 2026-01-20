Κλειστό το πορθμείο Ρίου- Αντιρρίου και η Γέφυρα- Ουρές φορτηγών στις προβλήτες

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έντονα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Ρίου, όπου δεκάδες φορτηγά έχουν σχηματίσει ουρές στις προβλήτες του πορθμείου, εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Η πορθμειακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου παραμένει κλειστή από χθες, ενώ από σήμερα το πρωί τέθηκε σε εφαρμογή απαγόρευση διέλευσης και για τα φορτηγά οχήματα από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», καθώς κρίθηκε επικίνδυνη η κυκλοφορία τους λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί αναγκάζονται να ακινητοποιούν τα βαρέα οχήματά τους στην παραλιακή ζώνη του Ρίου, δημιουργώντας εικόνα συμφόρησης.

Την ίδια ώρα, περιπολικό της Τροχαίας έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς τη γέφυρα, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση οχημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και επιβατών, μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.