Πάτρα: Πτώση τσιμέντων από μπαλκόνι στην οδό Καποδιστρίου- Σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι, της Τρίτης, στην Πάτρα, όταν τμήματα τσιμέντου αποκολλήθηκαν από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Κομμάτια σοβά και μπετόν αποκολλήθηκαν αιφνιδιαστικά από την πρόσοψη του κτιρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, λίγα μόλις μέτρα από πεζούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Από την πτώση των υλικών υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές σταθμευμένο όχημα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο, χωρίς να βρίσκεται εντός του οδηγός ή επιβάτης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου με ειδικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κτίριο για το ενδεχόμενο νέων αποκολλήσεων.

Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια της αποκόλλησης των δομικών υλικών, καθώς και η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου.