Αχαΐα: Την Τετάρτη η κηδεία του Γιάννη Σπηλιόπουλου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας θα πουν οικογένεια, συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντιο στον 30χρονο Γιάννη Σπηλιόπουλο. ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.Ο νεαρός έπεσε θύμα τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (Ε.Ο. 111), στο ύψος του Σταυροδρομίου.