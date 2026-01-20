Αμαλιάδα: Κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός- Δωρεά οργάνων από την οικογένειά του

Κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που είχε τραυματιστεί πολύ βαριά, στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην Αμαλιάδα.

Στο τροχαίο είχε χάσει τη ζωή του ο Βασίλης Κορίτας 34 ετών, συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος Παναγιώτης Δημόπουλος.

Το αυτοκίνητο του 42χρονου είχε συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ επιβατηγό που επέβαιναν δύο νεαροί άντρες, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο 34χρονος είχε σκοτωθεί ακαριαία, ενώ ο 42χρονος είχε βαριά τραύματα στο κεφάλι και άλλα σημεία του σώματός του.

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από εκεί στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ilialive.gr η οικογενειά του μετά την ενημέρωση από τους γιατρούς έλαβαν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμαλιάδα.