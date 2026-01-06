Αμαλιάδα: Ο 34χρονος Βασίλης Κορίτα ο νεκρός του τροχαίου

Στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου ο οδηγός
Μια ακόμη τραγωδία γράφτηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της Αμαλιάδας, όταν η οδός Αντωνίου Πετραλιά μετατράπηκε σε σκηνή θανάτου ύστερα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.
Από το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl.
Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
