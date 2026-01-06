Αμαλιάδα: Ο 34χρονος Βασίλης Κορίτα ο νεκρός του τροχαίου

Στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου ο οδηγός

Μια ακόμη τραγωδία γράφτηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της Αμαλιάδας, όταν η οδός Αντωνίου Πετραλιά μετατράπηκε σε σκηνή θανάτου ύστερα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Από το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.