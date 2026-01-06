Σέρρες: Νεκρός βρέθηκε 17χρονος σε υπόγειο πολυκατοικίας μετά από ξυλοδαρμό - Ως δράστης κρατείται ένας 16χρονος

Νεκρός στο υπόγειο πολυκατοικίας όπου διαμένει βρέθηκε το πρωί ένας 17χρονος στην πόλη των Σερρών. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 16χρονο, ο οποίος κρατείται από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε. Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.