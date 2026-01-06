Σέρρες: 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του

Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες τον άτυχο νεαρό βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο του σπιτιού τους, στην πόλη των Σερρών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ανήλικου, ενώ σύμφωνα με το ertnews.gr εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του 17χρονου σε καβγά μεταξύ νεαρών που φέρεται να σημειώθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο σώμα.

Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.