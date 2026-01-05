Σέρρες: Τι έδειξε ιατροδικαστική έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη

Βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των τοξικολογικών, που περίμενε με αγωνία η οικογένεια του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, του οποίου η σορός βρέθηκε το Σάββατο από κυνηγούς στο όρος Μπέλλες.

Σύμφωνα με το newsit.gr από τη νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε, ο θάνατος του 45χρονου δεν είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Αν και η σορός του διοικητή βρέθηκε σε κακή κατάσταση -έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα- σύμφωνα με την ιατροδικαστική, στη σορό βρέθηκαν επίσης κοψίματα στα χέρια του που παραπέμπουν σε κόψιμο φλεβών, ωστόσο τα κοψίματα δεν ήταν βαθιά, αλλά επιφανειακά. Αυτό σημαίνει ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία δεν φαίνεται να έγινε στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη αίματος ούτε στην περιοχή ούτε στα ρούχα του.

Ωστόσο, ερευνάται το ενδεχόμενο να έπαθε εκεί υποθερμία και να προέκυψε στη συνέχεια και ισχαιμικό επεισόδιο. Η ημερομηνία θανάτου προσδιορίζεται στις δύο πρώτες μέρες από την εξαφάνιση του, στις 23 ή στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου από κυνηγούς μέλη του ΟΦΚΑΘ, σε μπρούμυτη θέση φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες του. Φαίνεται πως έβγαλε τα ρούχα του λόγω της υποθερμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του. ‘Αμεσα ξεκίνησαν έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι από εθελοντές. Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε τελικά το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή στη θέση «Χωνί», του όρους Μπέλες. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε επίσης το αυτοκίνητό του.

Παρέμβαση του δικηγόρου της οικογένειας του 45χρονου διοικητή

Παράλληλα, την παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24ωρα, αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, ζητά μέσω ανακοίνωσης που έδωσε στη δημοσιότητα, ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για βάναυση προσβολή της μνήμης του.

Αναλυτικά όσα τονίζει στην ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Κώστας Παρηγόρης: «Ως νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του εκλιπόντος, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Γκίνη, αισθάνομαι την υποχρέωση να παρέμβω δημόσια και να ζητήσω επιτακτικά την άμεση παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας, των αυθαίρετων σεναρίων και της δημόσιας στοχοποίησης που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και «πληροφοριών» που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, συνιστά βάναυση προσβολή της μνήμης του εκλιπόντος, αλλά κυρίως προσβάλλει κατάφωρα την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία της οικογένειάς του και των ανήλικων παιδιών του.

Υπενθυμίζεται ότι τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές. Οποιαδήποτε δημόσια αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών πριν την έκδοση επίσημου πορίσματος δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά κοινωνική ανθρωποφαγία.

Η κοινωνία οφείλει να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Η ελευθερία του λόγου δεν ταυτίζεται με την ασυδοσία ούτε δικαιολογεί τη διασπορά ψευδών ή προσβλητικών αναφορών για έναν νεκρό και την οικογένειά του.

Ζητούμε με απόλυτη σαφήνεια:

Να σταματήσει άμεσα κάθε δημόσια εικασία

Να μην αναπαράγονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

Να γίνει σεβαστή η διαδικασία της Δικαιοσύνης

Να προστατευθεί η μνήμη του εκλιπόντος και η αξιοπρέπεια των οικείων του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω προσβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώα και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα».