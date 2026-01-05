Σε στάση αναμονής οι αγρότες μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων - Προειδοποιούν με 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων

Το αγροτικό ζήτημα συνεχίζει να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, με σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, την ώρα που οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής έως την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. «Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε μάλιστα «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και για προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών στους παραγωγούς. Παράλληλα, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια δηλώνουν υπέρ του διαλόγου, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν τις κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεία αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παραμένει και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, από τα οποία θα κριθεί αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε νέο κύκλο δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων.

Νίκαια

Οι αγρότες στις γενικές τους συνελεύσεις αποφασίζουν τις επόμενες δράσεις βάσει όσων αποφασίστηκαν στη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

«Υπάρχει ο καιρός και για την κυβέρνηση να μελετήσει ξανά τα αιτήματα και έχει τον χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αν δεν απαντήσει θα προχωρήσουμε σε 48ωρο αποκλεισμό, Πέμπτη και Παρασκευή», τονίζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας.

Αμετακίνητοι οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας – Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

Σήμερα εφαρμόζεται αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00 . Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες της Ροδόπης τη μορφή των κινητοποιήσεων τους για Πέμπτη και Παρασκευή

Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν ομόφωνα χθες οι αγρότες που συναντήθηκαν στα Μάλγαρα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του μπλόκου της Νίκαιας, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των εκπροσώπων, χωρίς κανένα μπλόκο να εκφράσει αντίρρηση ή να αποχωρήσει από τις κινητοποιήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Ροδόπη και την Ξάνθη, οι οποίοι εκπροσώπησαν και τους συναδέλφους τους στον Έβρο.

Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκου Μποντρότσου, σήμερα οι Αγρότες της Ροδόπης θα αποφασίσουν την μορφή των κινητοποιήσεων τους για Πέμπτη και Παρασκευή.

Στο μπλόκο των αγροτών στην Θουρία ο δήμαρχος Καλαμάτας

Στο μπλόκο των αγροτών στη Θουρία, βρέθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Έφερε γλυκά στους συγκεντρωμένους, τους ευχήθηκε καλη χρονιά και εξέφρασε την συμπαράστασή του.

Στο μπλόκο στήθηκε μεγάλο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με καλεσμένο όλο τον κόσμο. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο για 18η ημέρα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.