Πάτρα: Τι σχεδιάζει η Περιφέρεια για το χώρο απέναντι από Κάστρο του Ρίου

Στην αξιοποίηση ενός ιδιαίτερα προνομιακού σημείου, απέναντι από το Κάστρο του Ρίου, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δρομολογώντας τη δημιουργία Πάρκου Αναψυχής, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναβάθμισης της περιοχής.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπο Μπονάνο, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του δημόσιου χώρου και της τουριστικής δυναμικής του Ρίου.

Ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει πλέον παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίησή του. Η δημιουργία του Πάρκου Αναψυχής έχει ενταχθεί στη στρατηγική της «Θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027», όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο κ. Μπονάνος, ενώ το έργο έλαβε και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο πάρκο θα αναπτυχθεί παράλληλα με τα έργα ανάπλασης και προστασίας της ακτής στην παραλιακή ζώνη του Ρίου, τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για παρεμβάσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της περιοχής. «Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν την προστιθέμενη αξία μας στην τουριστική προβολή του Ρίου και γενικότερα της περιοχής», τονίζει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης του φυσικού τοπίου με ήπιες και λειτουργικές υποδομές αναψυχής.

Το Πάρκο Αναψυχής θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες, όργανα υπαίθριας γυμναστικής, πίστα skateboard, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φύτευση δέντρων και φυτών που είναι κατάλληλα για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής του Ρίου, όπου οι άνεμοι είναι συχνοί και έντονοι, ώστε το πράσινο να μπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα έργα στο παραλιακό μέτωπο, βάσει της σχετικής μελέτης, έως τον Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η οδόστρωση στην πλευρά του Ρίου, ενώ σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται η ολοκλήρωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων και από την πλευρά του Αγίου Βασιλείου.