Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επικίνδυνα καλέσματα μέσω social media για τους δολοφόνους του Κώστα στην Πάτρα

Επικίνδυνα καλέσματα μέσω social media γ...
Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Ακόμη και live γίνονται για το θέμα στα social media

Τις τελευταίες ώρες και μετά το φονικό σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, τα social media βρίθουν από σχόλια και ακόμη... "ευχές" για τους δράστες της δολοφονίας του 30χρονου Κώστα.

Ρομά από την Πάτρα και όχι μόνο φαίνονται αποφασισμένοι να πάρουν ακόμη και το νόμο στα χέρια τους, ειδικά αν δεν εντοπιστούν, οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και δικαστούν οι ένοχοι. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε δημοφιλή social media όπως το TikTok όπου γίνονται ακόμη και live stream με τους πρωταγωνιστές να καλούν σε διαμοιρασμό του μηνύματος, για περαιτέρω συσπείρωση.

Διαχρονικά η ομόνοια σε θέματα που τους αδικούν, χαρακτηρίζει τους Ρομά, ωστόσο κάποια σχόλια και καλέσματα δυναμιτίζουν το ήδη τεταμένο κλίμα. Σε σημείο αντιποίνων και όχι μόνο πρόκλησης υλικών ζημιών, κάτι που ήδη έγινε σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου της Αγίου Ανδρέου. 

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία έχει λάβει γνώση και προσπαθεί να περιχαρακώσει τις όποιες ακραίες αντιδράσεις, ώστε να μην ξεφύγουν τελείως τα πράγματα.

Πάτρα: Στα χέρια της Ασφάλειας τα βίντεο...

Ειδήσεις Τώρα

Εισαγγελική έρευνα για το blackout στο FIR Αθηνών που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια

Πάτρα- Τερψιθέα: Όταν πέφτει η νύχτα, εκτοξεύουν λεμόνια και πορτοκάλια σε διαμέρισμα- Ανάστατη η πολυκατοικία

Οι αργίες του 2026 και το μοναδικό τετραήμερο της νέας χρονιάς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φονικό Ξυλοδαρμός Νυχτερινό κατάστημα

Ειδήσεις