Επικίνδυνα καλέσματα μέσω social media για τους δολοφόνους του Κώστα στην Πάτρα

Τις τελευταίες ώρες και μετά το φονικό σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, τα social media βρίθουν από σχόλια και ακόμη... "ευχές" για τους δράστες της δολοφονίας του 30χρονου Κώστα.

Ρομά από την Πάτρα και όχι μόνο φαίνονται αποφασισμένοι να πάρουν ακόμη και το νόμο στα χέρια τους, ειδικά αν δεν εντοπιστούν, οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και δικαστούν οι ένοχοι. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε δημοφιλή social media όπως το TikTok όπου γίνονται ακόμη και live stream με τους πρωταγωνιστές να καλούν σε διαμοιρασμό του μηνύματος, για περαιτέρω συσπείρωση.

Διαχρονικά η ομόνοια σε θέματα που τους αδικούν, χαρακτηρίζει τους Ρομά, ωστόσο κάποια σχόλια και καλέσματα δυναμιτίζουν το ήδη τεταμένο κλίμα. Σε σημείο αντιποίνων και όχι μόνο πρόκλησης υλικών ζημιών, κάτι που ήδη έγινε σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου της Αγίου Ανδρέου.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία έχει λάβει γνώση και προσπαθεί να περιχαρακώσει τις όποιες ακραίες αντιδράσεις, ώστε να μην ξεφύγουν τελείως τα πράγματα.