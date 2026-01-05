Πάτρα- Τερψιθέα: Όταν πέφτει η νύχτα, εκτοξεύουν λεμόνια και πορτοκάλια σε διαμέρισμα- Ανάστατη η πολυκατοικία

Τον μπελά τους φαίνεται πως έχουν βρει οι κάτοικοι πολυκατοικίας στην περιοχή της Τερψιθέας, στην Πάτρα, καθώς τις νυχτερινές ώρες άγνωστοι νεαροί εκτοξεύουν λεμόνια και πορτοκάλια προς συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Όπως καταγγέλλουν ένοικοι στο thebest.gr, στόχος των νεαρών είναι ένα συγκεκριμένο σπίτι, ωστόσο τα εσπεριδοειδή δεν πετυχαίνουν πάντα τον προορισμό τους, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε γειτονικά μπαλκόνια, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα που φέρεται να αποτελεί τον «στόχο» των επιθέσεων διαμένει 45χρονος άνδρας, ο οποίος είχε προσαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, έπειτα από καταθέσεις οικείων του προσώπων. Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, ο άνδρας παρουσίαζε ανησυχητική συμπεριφορά, με αποκορύφωμα περιστατικά παρενόχλησης ανήλικων μαθητριών, γεγονός που είχε προκαλέσει την παρέμβαση των Αρχών.

Μετά την προσαγωγή του, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος, αξιολογώντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, έδωσε εντολή για την ακούσια νοσηλεία του. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε Ψυχιατρική Κλινική, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αξιολόγηση της ψυχικής του κατάστασης, ενώ έλαβε εξιτήριο περίπου έναν μήνα αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, δεν είχε κινηθεί σε βάρος του κάποια ποινική διαδικασία, ούτε του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχει εξέλθει της ψυχιατρικής κλινικής, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου από τον Εισαγγελέα οι αναφορές και οι καταγγελίες που αφορούν περιστατικά παρενόχλησης.