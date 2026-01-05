Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου για το θανατηφόρο επεισόδιο

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 31χρονου Κώστα.

Οι συλλήψεις αφορούν άνδρες ηλικίας 40 και 56 ετών και, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με την καταστροφή του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος. Το υλικό θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος κατέθεσε ότι το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες ήδη από έναν μήνα πριν.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για το επεισόδιο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Συνολικά επτά άτομα φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Από αυτούς, τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται: ένας 35χρονος, ο 38χρονος αδελφός του και ένας 29χρονος. Σύμφωνα με καταθέσεις φίλων του θύματος, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ακόμη τέσσερα άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα.

Και οι επτά αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Η ένταση στην Πάτρα παραμένει υψηλή. Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του θύματος, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία που διατηρεί και το νυχτερινό κέντρο όπου έγινε το φονικό.

Για την αποτροπή νέων επεισοδίων, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από χθες το πρωί έξω από το κλαμπ, με τις Αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.