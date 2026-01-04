Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από συμπλοκή σε κέντρο διασκέδασης

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από συμπλοκή...

Αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών – Φόβοι για αντίποινα

Θανατηφόρα κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 5:00, σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας 30χρονος δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη ένα άτομο από την παρέα του που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ φέρονται να είναι γνωστοί στις Αρχές.

Παράλληλα, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος έχουν μεταφερθεί στην Ασφάλεια για κατάθεση.

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Επεισόδιο Ξυλοδαρμός

Ειδήσεις