Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από συμπλοκή σε κέντρο διασκέδασης

Θανατηφόρα κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 5:00, σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας 30χρονος δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη ένα άτομο από την παρέα του που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ φέρονται να είναι γνωστοί στις Αρχές.

Παράλληλα, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος έχουν μεταφερθεί στην Ασφάλεια για κατάθεση.