Επεισόδιο έξω από το Γ’ Α.Τ. Πατρών: 26χρονος πέταξε αυγά σε κτίριο και περιπολικό

Αναστάτωση προκλήθηκε έξω από το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όταν ένας 26χρονος προχώρησε σε ρίψη αυγών τόσο προς το κτίριο της Υπηρεσίας όσο και σε σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του επί τόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του νεαρού άνδρα, ο εισαγγελέας Πατρών διέταξε τη μεταφορά του στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου για εξέταση, όπου τελικά αποφασίστηκε η παραμονή του για νοσηλεία.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.