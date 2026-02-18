Ο στίβος και το πινγκ - πονγκ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων

Έντονο πνεύμα εθελοντισμού
Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αθλητικών φορέων και συλλόγων αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε με στέλεχος που βρισκόταν στο κλειστό γυμναστήριο στην Παναγία Αλεξιώτισσα.
Είχαμε ανακο'ίνωση τόσο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου όσο και από την ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ.
Αναλυτικά:
ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση στην κοινωνία της Πάτρας γύρω από τη λειτουργία των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το ζήτημα δεν είναι ούτε συγκυριακό ούτε επιφανειακό· αφορά τη βιωσιμότητα του ίδιου του αθλητισμού στην πόλη και την ισότιμη πρόσβαση των δημοτών σε αυτόν.
Οι Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν καθημερινά, σε διευρυμένο ωράριο 08:00–23:00, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ερασιτεχνικών σωματείων, της νεολαίας, των ατόμων με αναπηρία και συνολικά των πολιτών. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από αυτή την απαίτηση. Η χρόνια υποστελέχωση του Δήμου Πατρέων, σε συνδυασμό με τη θεσμική αδυναμία προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας.
Για να αποφευχθεί το κλείσιμο ή ο δραστικός περιορισμός της λειτουργίας των Δ.Α.Κ., η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στη συγκρότηση άμισθων επιτροπών διοίκησης, οι οποίες σε συνεργασία με τα σωματεία και με έντονο πνεύμα εθελοντισμού προσπαθούν να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις ανοιχτές. Τα ίδια τα σωματεία συμβάλλουν στην κάλυψη κάποιων λειτουργικών εξόδων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεσή τους να στηρίξουν τον χώρο. Η Δημοτική Αρχή μας ενημέρωσε επίσημα ότι εξευρέθη λύση και θα προχωρήσει άμεσα προκειμένου να δώσει μια ανάσα στα ερασιτεχνικά σωματεία. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη θεσμική ευθύνη της πολιτείας.
Το μείζον πρόβλημα είναι η ανεπαρκής και αποσπασματική χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν «γεράσει». Πολλές εξ αυτών λειτουργούν με παλαιωμένες υποδομές, ανεπαρκή συντήρηση και αυξημένες ανάγκες ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης. Οι απαιτήσεις ασφαλείας, προσβασιμότητας και νομιμότητας γίνονται ολοένα και αυστηρότερες – και δικαίως. Όμως χωρίς γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις, οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν.
Η υποστελέχωση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η έλλειψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού, φυλάκων, καθαριστών και διοικητικών υπαλλήλων δημιουργεί καθημερινά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας. Η διασφάλιση της ασφάλειας αθλητών και πολιτών, η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού και η τήρηση των κανονισμών απαιτούν εξειδικευμένο και σταθερό ανθρώπινο δυναμικό – όχι περιστασιακές λύσεις.
Το πρόβλημα που βιώνει η Πάτρα δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν δεκάδες Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης σε τοπικό επίπεδο. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια· είναι κοινωνικό αγαθό, μέσο πρόληψης, υγείας, κοινωνικής συνοχής και δημιουργικής έκφρασης της νεολαίας.
Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ, Δημήτριος Κ. Πεγλερίδης
Τ.Ε. Ε.Φ.Ο.Επ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης και διάφορες αναρτήσεις για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Δήμο Πατρέων από το ΕΦΚΑ για «εργαζόμενο(?) που απασχολούνταν στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο Παναγίας Αλεξιώτισσας χωρίς να είναι ασφαλισμένος». Επειδή στο συγκεκριμένο αθλητικό χώρο η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α) διεξάγει συχνά αγώνες πανελλήνιου ενδιαφέροντος έχουμε ενημερωθεί για την, για γνωστούς λόγους, έλλειψη προσωπικού.
Σας πληροφορούμε ότι όποτε έχουμε αγώνες πινγκ – πονγκ , αγώνες που διαρκούν περίπου οκτώ ώρες , αναλαμβάνουμε εθελοντικά τη διαμόρφωση, αποκατάσταση και φύλαξη του χώρου. Όταν δε οι αγώνες μας είναι σε ημέρα ή ώρες εκτός υπηρεσίας του μοναδικού φύλακα που διαθέτει ο Δήμος, δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου παρά μόνο του ορισμένου από τη δημοτική αρχή υπευθύνου του γηπέδου κ. Ασημάκη Μοίραλη .
Η υποστελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι διαχρονική , τουλάχιστον 15 ετών . Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο αλλά και στα κρατικά γυμναστήρια που και αυτά λειτουργούν χάρη στην υπερπροσπάθεια διοικήσεων, προσωπικού αλλά και κυρίως της εθελοντικής προσφοράς μελών και φιλάθλων των σωματείων. Διαφορετικά θα σταματούσε κάθε αθλητική δραστηριότητα με τις γνωστές συνέπειες για τη νεολαία μας.
Πάτρα, 18 Φεβρουαρίου 2026 Αρ. Πρωτ. 17
Για τη Τ.Ε. Ε.Φ.Ο.Επ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr