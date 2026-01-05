Γιώργος Παπαδάκης: Θρήνος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον αιώνιο παρουσιαστή της

Με ένα μεγάλο «αντίο» ξεκίνησε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η εκπομπή που ήταν συνυφασμένη για δεκαετίες με τον Γιώργο Παπαδάκη, που άφησε την τελευταία πνοή του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν η εκπομπή που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη ενημέρωσης στην τηλεόραση, με τον Γιώργο Παπαδάκη να συνδέει άρρηκτα το όνομά του με την εκπομπή.

Ο ίδιος αποχώρησε από την παρουσίαση της εκπομπής το καλοκαίρι του 2025, ενώ τη θέση του ανέλαβαν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού.

Ο Παναγιώτης Στάθης στην έναρξη της σημερινής εκπομπής σημείωσε πως δεν πίστευε ποτέ ότι θα παρουσίαζε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και θα αποχαιρετούσε με αυτό τον τρόπο τον Γιώργο Παπαδάκη. «Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Παπαδάκη από τον αέρα της εκπομπής, είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν» είπε μεταξύ άλλων.

Στο ίδιο κλίμα και η συμπαρουσιάστριά του, Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη και σημείωσε πως τους έμαθε με πάθος να κάνουν τη δουλειά τους.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής η Άννη Ζιώγα βγήκε από την αίθουσα σύνταξης με λυγμούς και μίλησε για τον άνθρωπο που συνεργαζόταν για χρόνια. Η ίδια τόνισε ότι μετά από τόσες δεκαετίες ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οικογένειά της. «Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε» είπε μεταξύ άλλων.

Στην εκπομπή μίλησε και η Μαρία Αναστασοπούλου, που υπήρξε συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη: «Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω πολύ παράξενα που μιλάμε στην εκπομπή, ενώ ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του έχουμε στο μυαλό μας το πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Είχαμε δουλέψει ατελείωτες ώρες μαζί. Φρόντιζε με κάθε λεπτομέρεια όσα έβγαιναν στον αέρα. Ήταν ώρες ολόκληρες στο γραφείο από βαθιά πίστη για αυτό που κάναμε».

«Είναι η επιτομή του συνομιλητή της κοινωνίας. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκπομπής είχε τον νου του στα μηνύματα που του έστελνε ο κόσμος. Κοίταζε το κάθε μήνυμα και το κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με την φωνή του Γιώργου που φώναζε κάθε πρωί «Καλημέρα Ελλάδα». Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια» συμπλήρωσε.

«Όταν βρέθηκα δίπλα του και από πάνω μας υπήρχε το σήμα “Καλημέρα Ελλάδα” ένιωσα το βάρος. Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς να το καταλάβει. Δεν αισθανόταν το τι ήταν, έπρεπε να του το υπενθυμίσουμε. Πριν από λίγους μήνες μαζευτήκαμε για να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εκπομπή, εκεί συνειδητοποίησα πως και όλοι οι υπόλοιποι γίναμε ένα κόμματι αυτής της στιγμής» σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε πως: «Το να πω “Καλημερα Ελλάδα”, γενικά, ζορίζομαι, όταν σκέφτομαι ότι το έλεγε καθημερινά ο Γιώργος Παπαδάκης».

Με τη Μαρία Αναστασοπούλου να συμπληρώνει: «Είμαι σίγουρη πως αν μας έβλεπε από κάπου τώρα θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για την επικαιρότητα».