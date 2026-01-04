Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν

Ο αδελφός της δημοσίευσε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοούνταν μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η 15χρονη συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation. Η ανήλικη βρισκόταν στον χώρο μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τυς νεαρούς εφήβους. Συγγενικό της πρόσωπο δημοσίευσε στα social media φωτογραφία της.

Ο αδελφός της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια. Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζούσε μόνιμα στην Ελβετία. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο αδελφός της ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε καμία πληροφορία για την τύχη της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως είχε σημειώσει, η Αλίκη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται.