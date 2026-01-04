Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν

Ο αδελφός της δημοσίευσε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια
Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοούνταν μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η 15χρονη συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation.
Η ανήλικη βρισκόταν στον χώρο μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τυς νεαρούς εφήβους.
Συγγενικό της πρόσωπο δημοσίευσε στα social media φωτογραφία της.
Ο αδελφός της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζούσε μόνιμα στην Ελβετία.
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο αδελφός της ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε καμία πληροφορία για την τύχη της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως είχε σημειώσει, η Αλίκη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται.
Επιμνημόσυνη δέηση στο μπαρ
Τελέστηκε σήμερα επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό αλπικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ δεκάδες ακόμη νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.
Στη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, έδωσαν το «παρών» γονείς οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, καθώς και μέλη των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας είχε προγραμματιστεί σιωπηλή πορεία προς τον χώρο της τραγωδίας, το μπαρ Le Constellation.
Τα στασίδια του παρεκκλησίου ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, μια γυναίκα παρακολουθούσε με σκυμμένο το κεφάλι και τα χέρια σφιχτά ενωμένα, κρατώντας κατά στιγμές το κομποσκοίνι της, καθώς οι αναγνώσεις ακούγονταν στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά.
Με το τέλος της λειτουργίας, οι πενθούντες αποχώρησαν σιωπηλά υπό τους ήχους του εκκλησιαστικού οργάνου. Αντάλλαξαν αγκαλιές, κάποιοι χειροκρότησαν διακριτικά και στη συνέχεια ενώθηκαν στη σιωπηλή πορεία που ανηφόρισε προς το Le Constellation.
Φτάνοντας μπροστά από το μπαρ, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο με λευκά προστατευτικά παραπετάσματα, το πλήθος στάθηκε σχεδόν ακίνητο, μέσα σε απόλυτη σιωπή. Αρκετοί λύγισαν και ξέσπασαν σε δάκρυα. Λίγη ώρα αργότερα, η σιωπή έσπασε από παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς πολίτες άφηναν ανθοδέσμες και άλλα αφιερώματα στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει δημιουργηθεί έξω από τον χώρο της τραγωδίας.
