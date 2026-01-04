Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου, μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έγιναν επειδή διαπιστώθηκε ότι το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος είχε καταστραφεί. Το υλικό αυτό ήταν κρίσιμο για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και για ψευδή κατάθεση

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι οι κάμερες είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε, λέγοντας ότι το καταγραφικό σύστημα τους είχε επιστραφεί πριν από έναν μήνα.

Άλλες έξι προσαγωγές

Νωρίτερα, είχαν προσαχθεί ακόμα έξι άτομα, τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο κατάστημα και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.

Η Αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τρία ακόμη άτομα που έχουν κατονομαστεί ως δράστες του επεισοδίου, το οποίο ξεκίνησε από παρεξήγηση μεταξύ δύο παρέων και κατέληξε στον βάναυσο ξυλοδαρμό του 30χρονου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.