Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές»

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη δήλωσή του για τη Βενεζουέλα, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση».

«Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο» υπογραμμίζει ο Αντώνης Σαμαράς.