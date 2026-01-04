Αγρότες: 48ωροι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία- Θα κλείσουν και τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες κατά την πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25).
Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών καθώς και των παραδρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Όπως ανακοινώθηκε, θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.
«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.
Πάτρα: «Τα παιδιά μας έμειναν χωρίς πατέρα» - Συγκλονίζει η σύζυγος του 30χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Χιλιάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο
Ξεκίνησε η μερική αποκατάσταση του προβλήματος στο FIR Αθηνών - Άρχισαν να πραγματοποιούνται σταδιακά πτήσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr