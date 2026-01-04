Αγρότες: 48ωροι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία- Θα κλείσουν και τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες κατά την πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών καθώς και των παραδρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Όπως ανακοινώθηκε, θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.