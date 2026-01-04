Πάτρα: «Τα παιδιά μας έμειναν χωρίς πατέρα» - Συγκλονίζει η σύζυγος του 30χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Πάτρα μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα, ο οποίος κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο μετατράπηκε σε τραγωδία με τον 30χρονο Κωστή, πατέρα δύο παιδιών να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Η γυναίκα του 30χρονου συγκλονισμένη μιλάει στο newsit.gr για τον «άρχοντα» της που σκοτώθηκε τόσο άδικα.

«Δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ έξω, για ένα ποτό βγήκε. Δούλευε για να συντηρήσει την οικογένεια του, ήταν ο μοναδικός άντρας. Ήταν άρχοντας μας και μας τον έφαγε» αναφέρει γυναίκα του.

Ο 30χρονος σύμφωνα με πληροφορίες λογομάχησε με μια άλλη παρέα από μπράβους που βρισκόταν στο μαγαζί και πιάστηκαν στα χεριά. Τότε του κατάφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά είχε ήδη καταλήξει.

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για περαιτέρω καβγάδες. Μάλιστα, νωρίτερα συγγενείς του και φίλοι φέρεται να προκάλεσαν φθορές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Ο θείος του 30χρονου προσπαθεί να ηρεμίσει τα πνεύματα στην οικογένεια του και να να δουν την επόμενη μέρα.

«Ο Κώστας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν έβγαινε έξω πολύ σπάνια. Μόνος του πάλευε για όλη την οικογένεια του να την μεγαλώσει. Είχε δύο μικρά παιδάκια και το ένα είναι με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, ήταν και το μοναδικό αγόρι στην οικογένεια καθώς είχε δυο αδερφές. Στην οικογένεια επικρατεί ένας θυμός και προσπαθώ να τους ηρεμήσω για αν μην υπάρξουν και άλλα περιστατικά» λέει ο θείος του 30χρονου.