Πάτρα: Καταστροφές σε κατάστημα ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου μετά τον θάνατο 30χρονου - ΦΩΤΟ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάστημα εστίασης στην περιοχή των Προσφυγικών υπέστη εκτεταμένες φθορές. Το κατάστημα φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01.26).

Οι καταστροφές αποδίδονται σε πράξεις αντεκδίκησης από άτομα του περιβάλλοντος του 30χρονου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται τόσο για τα επεισόδια όσο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του 30χρονου, με τις Αρχές να καλούν σε ψυχραιμία έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.