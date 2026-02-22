Πάτρα: Δυο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Η Αστυνομία προχώρησε σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο 25χρονων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς σύμφωνα με τις αρχές εντοπίστηκαν στην κατοχή τους ποσότητες απαγορευμένων ουσιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ουσιών. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.